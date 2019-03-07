وظائف هندسية شاغرة في شركة سيمينس بالرياض والخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

. مهندس مبيعات معدات طبية (الرياض).

. مهندس مبيعات الموجات فوق الصوتية (الرياض).

. مهندس خدمات (الخبر).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)