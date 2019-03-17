وظائف هندسية شاغرة لدى شركة مازولا في ينبع

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة مازولا للمنتجات الغذائية – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على اسم:

. مشرف مراقبة الجودة: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية الغذاء، أو المجالات ذات الصلة.

. مهندس مصنع: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)