وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس تنفيذ الشبكات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الكهربائية.

. خبير أول عمليات الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإلكترونيات والاتصالات، الكهرباء، الهندسة الميكانيكية)، ويفضل درجة الماجستير.

. أخصائي مهني تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).