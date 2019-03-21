وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة السيف القابضة

وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة السيف القابضة

2019/03/21
الساعة 10:43 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها القائمة في كل من الرياض، وتبوك، ونجران.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساح كميات (نجران).

. مفتش ضمان الجودة- مدني/ معماري (تبوك).

. موظف إدارة المواهب والتنمية (عدد وظيفتين/ الرياض).

. محاسب قانوني (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2019م.

وأفادت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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