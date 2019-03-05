وفاة الممثل الأمريكي لوك بيري بطل مسلسل بيفرلي هيلز بسكتة دماغية

المواطن - متابعة

توفي الممثل الأمريكي الشهير لوك بيري Luke Perry، أمس الاثنين، داخل المستشفى إثر إصابته بسكتة دماغية مفاجئة.

يذكر أن النجم لوك بيري بطل مسلسلي 90210 وRiverdale، قد فارق الحياة عن عمر ناهز 52 عاماً داخل مستشفى القديس يوسف، في بوربانك.

ووفقاً لمدير أعمال الفنان لوك بيري، كان الأخير محاطاً بأطفاله جاك وصوفي، وزوجته السابقة ميني شارب، وعدد آخر من أفراد الأسرة والأصدقاء.

وكان الفنان لوك بيري قد نُقل إلى المستشفى، صباح يوم الأربعاء الماضي، بعد تعرضه للسكتة الدماغية أثناء وجوده في منزله بـ Sherman Oaks، في ولاية كاليفورنيا.

وحسب ما تداولته المواقع العالمية حينها، تلقى المسعفون خبراً عن إصابته بسكتة دماغية في مقر إقامته، وعندما وصلوا إليه كان لا يزال مستجيباً ويتحدث، لكن حالته تدهورت.

وقال مقربون من لوك بيري إن الأطباء قاموا بتخديره، على أمل منح دماغه فرصة للتعافي من صدمة السكتة الدماغية، لكن على ما يبدو كان الضرر شديداً للغاية.