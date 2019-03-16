وفاة طفل وإصابة 6 أشخاص آخرين في حريق مروع بضمد

المواطن - علي شيبان - جازان

تسبب حريق مروع بأحد المنازل، في إصابة 6 أشخاص وحالة وفاة في ضمد بمنطقة جازان، فجر اليوم السبت.

وباشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان فجر اليوم حريقاً شب في منزل بمحافظة ضمد بجازان وتبين أن الحريق في غرفة 4*4 في الدور الأول بمبنى مكون من دورين وملحق ونتج عن الحريق وفاة شخص وإصابة 6 أشخاص.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه وردنا بلاغ عن وقوع حادث حريق في (منزل) بمحافظة ضمد وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق في غرفة 4*4 بالدور الأول في مبنى مكون من دورين وملحق وتمت السيطرة على الحريق من قبل الفرقة.

وأشار القحطاني، إلى أنه نتج عن الحريق إصابة عدد 6 أشخاص ووفاة طفل، مبيناً أنه تم نقل 6 حالات من قِبل المواطنين قبل وصول الفرق وحالة عن طريق الهلال الأحمر.