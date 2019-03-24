وفد كلية القيادة والأركان يزور محطة سكة الحجاز ومتحف المدينة

المواطن - المدينة المنورة

زار وفد من كلية القيادة والأركان المسلحة السعودية محطة سكة الحجاز ومتحف المدينة المنورة، وذلك في إطار جولتهم التعريفية للاطلاع على الموروث الثقافي والتعرف على عدد من المواقع التاريخية التي تحتضنها منطقة المدينة المنورة.

كما استمع الوفد إلى شرح مفصل عن المحتويات والمقتنيات التاريخية والتراثية للمحطة والمتحف، مطلعين على ما يحتويه المتحف من لوحات وصور ومجسمات والتعرف على المنظومة التطويرية التي يشهدها المتحف برعاية ومتابعة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما شاهد الوفد خلال الجولة مقتنيات المتحف من قطع تاريخية وقاطرات بخارية والعربات الموجودة داخل المحطة الطرفية للسكة الحديدية التي كانت تربط بين الشام والحجاز بسكة حديدية مروراً بالعلا.

وأبدى الوفد إعجابهم بالمحطة ومبانيها التراثية وما يحتويه المتحف من معروضات تُبرز البعد والإرث الحضاري للمنطقة، مشيدين بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة للحفاظ على المكتسبات الأثرية والتراثية.

يُذكر أن متحف المدينة المنورة يضم 14 قاعة عرض تشمل بهو المتحف، وقاعات بيئة المدينة المنورة وتاريخها الطبيعي، والمدينة المنورة قبل الإسلام، والمدينة المنورة في العهد النبوي، وقاعة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأبنائه، وقاعتي الأنصار والمهاجرين، وقاعة المسجد النبوي الشريف، وقاعات المدينة المنورة في عهد الخلفاء الراشدين، وقاعة المدينة المنورة خلال العصور الإسلامية، والمدينة المنورة في عهد الدولة السعودية الأولى والمدينة المنورة في عهد الدولة السعودية الثانية، والمدينة المنورة في عهد الملك عبدالعزيز – يرحمه الله – وقاعة التراث المديني.