وفد من رئاسة الحرس الملكي يطمئن على صحة اللواء العتيبي

وفد من رئاسة الحرس الملكي يطمئن على صحة اللواء العتيبي

2019/03/03
الساعة 2:11 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

زار وفد من منسوبي رئاسة الحرس الملكي اللواء المتقاعد خالد بن راجح العتيبي أثناء تلقيه العلاج بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مهام اللجنة المشكلة بتوجيه من معالي رئيس الحرس الملكي لمتابعة شؤون المرضى والمصابين من منسوبي الرئاسة، وكان بمقدمة هذا الوفد سعادة العميد الركن عبدالله بن صالح الميمان مدير الإدارة الطبية بالحرس الملكي وعدد من الضباط.

كما تم الاطمئنان على حالة اللواء الصحية، وتم مناقشة الطبيب المختص لتقديم كل الخدمات المتاحة في حال استدعت الحالة ذلك.



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