وفد وقت اللياقة يشارك في أضخم تجمع رياضي عالمي

المواطن ـ علي القرني - الرياض

شارك وفد من شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، مكون من 18 موظفًا من تخصصات مختلفة، يرأسهم علي الصقري نائب رئيس مجلس الإدارة، في مؤتمر إيرسا IHRSA 2019 الذي اختتم أمس بمدينة سان دييجو في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن استمر لمدة 4 أيام.

ويعد مؤتمر IHRSA الأضخم على مستوى العالم، والذي يقام سنويًّا للمختصين في عالم الرياضة واللياقة البدنية، وحضر المؤتمر الذي استمر لمدة 4 أيام ممثلين لـ64 دولة.

وأكد علي الصقري، رئيس مجلس الإدارة المكلف، أن حضور 18 شخصًا من وقت اللياقة سيكون بغرض معرفة آخر التطورات والتقنيات والعلم ومجالات أخرى في عالم الرياضة واللياقة البدنية لنقلها إلى المجتمع السعودي الذي بات يعي أهمية الرياضة بشكل أكبر.

وأوضح الصقري أن المؤتمر شهد ورش عمل و100 حصة تدريبية بحضور أفضل مديري الشركات العالمية وأصحاب الخبرات العالية على مستوى العالم، مشيرًا إلى استفادتهم من تجارب مختلفة لنجاحات وبرامج حديثة لكافة شرائح المجتمع ومهارات التدريب وأهمية تحليل البيانات في فهم مؤشرات الأداء الرئيسية.