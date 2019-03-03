وقار تدعو المهتمين للتسجيل بمؤتمر مساندة كبار السن.. عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

دَعتْ الجمعية السعودية لمساندة كِبار السن (وقار) المهتمين، إلى حضور مؤتمرها الأول تحت شعار “أفضل الممارسات لمساندة كِبار السن.

ويأتي المؤتمر برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وتنطلق فعاليات المؤتمر يوم غدٍ الاثنين، وتستمر لمدة يومين، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز للحوار والوطني، وتسعى بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة إلى رفع مستوى الاهتمام بقضايا كِبار السن وفق معايير مهنية وتطبيقية في مجال مساندة هذه الفئة الغالية من المجتمع.

ويستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المحلية والعالمية من خلال الأوراق العلمية وورش العمل بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والباحثين إقليمياً ودولياً، ويصاحب المؤتمر معرض للرعاة والجهات ذات العلاقة من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية وبعض الملصقات العلمية لعرض أبرز خدماتهم المقدمة لكِبار السن.

ويَحتضن “المؤتمر” أوراقاً علمية تُغطي ستة محاور أساسية، وورش عمل متخصصة، ويُشارك فيه نخبة من العلماء والمفكرين والإعلاميين وأصحاب الاختصاص.

ودَعتْ “الجمعية” المهتمين، إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني (هنا)؛ والاستفادة من فعاليات المؤتمر.