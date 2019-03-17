وكيل مدرسة بخميس مشيط يقطع إجازته المرضية لمساعدة زملائه في العمل

المواطن - سعيد ال هطلاء - خميس مشيط

في بادرة إنسانية، قطع وكيل مدرسة عبدالله بن زيد للشؤون المدرسية بحي الواحة بخميس مشيط الأستاذ عبدالله ظافر آل مناع إجازته المرضية المقررة بشهر كامل بعد عملية قسطرة في القلب أجراها الأسبوع الماضي بالمستشفى السعودي الألماني بعسير.

وباشر وكيل المدرسة عمله، صباح اليوم، وذلك رغبة منه في مساعده زملائه الإداريين في إنجاز الأعمال الإدارية الموكلة لهم.

وقد عبَّر مدير المدرسة الأستاذ مشرف سعيد العمري عن شكره وتقديره لحرصه على حضوره من أجل مواصله عمله رغم تمتعه بإجازة مرضية رسمية من قِبل الطبيب المعالج، وسأل الله تعالى أن يمده بالصحة والعافية.