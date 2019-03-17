يا زينكم يا جمهور الأحساء.. صوت محمد عبده يتحد مع الجمهور في رائعة فوق هام السحب

المواطن - الشرقية

قدم جمهور مدينتي الخبر والأحساء درسًا في الوفاء والرقي، في المملكة الذين خطفوا الأضواء بحضورهم وتفاعلهم مع الحفلات التي تقدمها “الهيئة العامة للترفيه”، من تنظيم وإشراف هرم شركات الإنتاج “روتانا للصوتيات والمرئيات”، والتي تأتي ضمن “روزنامة” حفلات “موسم الشرقية”، البالغ عددها ست سهرات غنائية، بدأت هذا الأسبوع بحفلين، الأول أقيم في “الصالة الخضراء” بمدينة الخبر، وأحياه النجمان المطربان أصيل أبو بكر سالم وراشد الماجد على التوالي، فيما أقيم الحفل الثاني بالمدينة الرياضية في مدينة الإحساء وأحياه “فنان العرب” محمد عبده.

وتستكمل الحفلات حسب التواريخ التالية: في “مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات” بمدينة القطيف يقام حفلان، الأول يوم الجمعة (22 مارس 2019) ويجتمع فيه المطربان مطرف المطرف وأصالة نصري. أما الثاني فيقام في اليوم التالي (23 مارس 2019) ويتحد فيه المطربان نبيل شعيل وحاتم العراقي. ويوم (28 مارس 2019) يغني المطربان ماجد المهندس ونجوى كرم في “الصالة الخضراء” بمدينة الخبر، فيما يقام حفل بتاريخ ( 29 مارس 2019) يجمع المطربين رابح صقر ونوال الكويتية في ” المدينة الرياضية – ملعب الأمير عبد الله بن جلوي” بمدينة الإحساء.



وتحدث سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ”روتانا للصوتيات والمرئيات” عن الأسبوع الأول من “حفلات السعودية في الشرقية”، وقال: لقد نجحت حفلات موسم الشرقية في تحقيق نتائج رائعة على الصعيدين الترفيهي والسياحي، فهي أولًا، جاءت ضمن الاستراتيجية الحكيمة التي وضعها المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة “الهيئة العامة للترفيه”، في ظل أن الترفيه بات صناعة هامة في العالم، إذ تهدف هذه الاستراتيجية بعيدة النظر إلى أن تصبح المملكة من أهم أول 10 دول في العالم في قطاع الترفيه، وهذا ما بدأ يتحقق من خلال الطفرة الترفيهية والثقافية الكبيرة التي تعيشها السعودية بتوجيهات ومتابعة المستشار تركي آل الشيخ. هذا عدا أن جمهورًا غفيرًا جاء من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج كي يحضر حفلي النجوم “فنان العرب” محمد عبده وراشد الماجد وأصيل أبو بكر في الشرقية، بدليل أن الأماكن والمدرجات في الحفلين كانت ممتلئة، ما يساهم في تفعيل الحركة السياحية.

وتابع أن يضاف لكل هذا أن مثل هذه الحفلات تنشط الحركة الفنية وفيها تحفيز للمطربين الذين عبروا لي شخصيًا بعد انتهاء فقراتهم الغنائية في “موسم الشرقية” عن سعادتهم بالجمهور، والتنظيم، وهندسة الصوت والديكور والإضاءة والفرق الموسيقية، وكل المقومات التي ساهمت في إنجاح الحفلات، وقامت بها “هيئة الترفيه” و”روتانا”، مقدمًا شكره للجميع، و”الشكر الأكبر لجمهور الشرقية الذي ليس غريبًا عليه هذا الاستقبال والرقي في التعامل والتفاعل مع الحفلات ونجومها، ونعدهم بحفلات أخرى قادمة، كما نعد الجمهور في مختلف مناطق المملكة بحفلات كبيرة وضخمة تكون عند حسن ظنهم”.



وكان الحفل الأول ضمن “حفلات موسم الشرقية”، قد بدأه أصيل أبو بكر برائعته “أصيل والله أصيل”، تلاها بالعديد من أغانيه، وهي: “من عيوني، تغلى، تدري أنك غير كل الناس، ما وحشتك، تاج راسي، اشتقتلك حيل، الخبر، أبيك”. وفي الكواليس اجتمع أصيل مع سالم الهندي وراشد الماجد، وأخذ يحدثهما عن حلاوة الجمهور وجمال تفاعله، وبعد التقاط الصور التذكارية، توجه راشد لاعتلاء المسرح.. وفي طريقه التقى مع أهل الإعلام، تمامًا كما فعل أصيل أبو بكر قبل فقرته، فيما أبدى الماجد سعادته أنه من جديد يلتقي مع أبناء المنطقة التي تعود جذوره إليها، واستهل راشد عند الساعة 11 فقرته بأغنية “وينك حبيبي”، تلتها أغانيه: “وحشتني سواليفك، كذاب، عيد النظر، سر الإعجاب، سقاني، البايع، ما ينفع، أبشر من عيوني، المسافر، لربما، أريدك يا عذاب، المحبة، شرطان الذهب، أدري، غمضت عيني، يا شوق”، وجاء الختام رائعًا مع أغنيته “عاش سلمان”.



في الحفل الثاني، كان “فنان العرب” محمد عبده متألقًا كعادته، وملأ المكان طربًا وشجنًا، فغنى :”على البال، صوتك يناديني، المعازيم، اختلفنا، مجموعة إنسان، أيوه، أنا حبيبي- هذا حبيبي، رماد المصابيح، كل ما نسنس، مهما يقولون” وغيرها، وفي مشهد أكثر من رائع جاء الختام مع أغنيته “فوق هام السحب” التي اتحد فيه صوت “فنان العرب” مع جميع الحضور على حب الوطن، ليودع “أبو عبد الرحمن” المكان قائلًا:” يا زينكم يا جمهور الأحساء”.