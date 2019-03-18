يرافق زوجته المبتعثة فما موقفه من حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار بشأن مواطن مرافق مع زوجته المبتعثة، ويريد التسجيل للحصول على دعم البرنامج.

وأوضح حساب المواطن أن زوج المبتعثة بإمكانه التسجيل في البرنامج من خلال الرابط هنا عن طريق (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، وتعبئة البيانات وتقديم الطلب).

ولفت حساب المواطن إلى أنه يتم خصم نسبة من استحقاقك في حال تجاوزت مدة تواجدك خارج المملكة أكثر من 90 يومًا تبدأ من تاريخ إقرار سياسة البرنامج، سواء بشكل متواصل أو متقطع.

وأعلن برنامج حساب المواطن، أمس الأحد، عن إطلاق تطبيق جديد للتسهيل على المستفيدين.

وأضاف البرنامج، أنه يمكن تصفح المعلومات وتفاصيل الدفعات عبر التطبيق بكل يسر وسهولة.

ولتحميل التطبيق لأجهزة الآي أو إس عبر هذا الرابط (هنا)، ولأجهزة الأندرويد من خلال الرابط التالي ( هنا ).

وكان برنامج حساب المواطن قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع إجمالي الدفعات المصروفة للمواطنين إلى 37.4 مليار ريال من أجل احتواء الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق الإصلاحات المالية ابتداء من يناير 2018.

وأشار البرنامج إلى أن الذكور يمثلون 93% من أرباب الأسر، فيما يمثل النساء النسبة الباقية 7%، لافتًا إلى الرد على اعتراضات عدم الأهلية وقيمة الاستحقاق في مدة 60 يومًا.