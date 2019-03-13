يوسف عنبر .. #الأهلي بدايته.. #الحزم التجربة الأبرز.. والأخضر طريقه للتألق

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تكليف المدرب الوطني يوسف عنبر بإدارة مباراتي المنتخب السعودي الأول في معسكر الرياض، خلال الفترة من 18 حتى 26 من شهر مارس الجاري.

ومن المُقرر أن يقود يوسف عنبر مباراتين وديتين أمام الإمارات في أبو ظبي، يوم 21 مارس، ومباراة غينيا الاستوائية التي ستُقام، يوم 25 من الشهر ذاته.

ويملك يوسف عنبر الحاصل على ماجستير من جامعة لشبوة البرتغالية في “الأداء العالي في كرة القدم”، خبرة تدريبية جيدة، ما دفع الاتحاد السعودي لكرة القدم لقيادة الأخضر الأول في المباراتين المقبلتين.

وبدأ يوسف عنبر مسيرته بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عام 2002، بعد إقالة المدرب البلجيكي لوكا بيروزفيتش، لينجح في قيادة الراقي بالتتويج بلقب كأس ولي العهد على حساب نادي الاتحاد.

ويبدو أن يوسف عنبر بات مُنقذ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الأوقات الصعبة، حيث عاد لتدريبه للمرة الثانية في عام 2002، خلفًا للمدرب الألماني بوكير، واستمر مع الراقي حتى نهاية منافسات هذا الموسم.

وتولى يوسف عنبر تدريب الأهلي للمرة الثالثة هذا الموسم، حينما قاد الفريق الأول لكرة القدم في الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد إقالة الأرجنتيني بابلو غويدي.

وقام يوسف عنبر بتدريب الأنصار والحزم في منافسات دوري الدرجة الأولى، وتُعد تجربته مع الفريق الحزماوي عام 2014 هي الأبرز، بعدما قاده لتجاوز أزمته، وقفز به 9 مراكز في جدول ترتيب البطولة ليبتعد عن المراكز الأخيرة.

ولم يقتصر مشوار يوسف عنبر على تدريب الأندية فقط، بل تولى منصب مساعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مع المدير الفني للأخضر، ناصر الجوهر خلال مشاركته في كأس آسيا عام 2011، بعد إقالة المدرب البرتغالي خوسيه بيسيرو.

وقاد يوسف عنبر المنتخب السعودي الأولمبي المشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد لندن 2012″، ولكن تمت إقالته بعد الخسارة في الجولة الثالثة، وتجمد رصيد الأخضر عند نقطة واحدة.

كما قام يوسف عنبر بتدريب المنتخب السعودي الرديف مساندًا للأخضر الأول الذي كان يقوده المدير الفني الهولندي فان مارفيك.