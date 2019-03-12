يوسف عنبر مدربًا للمنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعة

سيتولى المدرب الوطني يوسف عنبر المدير الفني السابق للأهلي، تدريب المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة طبقًا لما ذكرته أنباء صحفية.

ومن المقرر إقامة مباراتين وديتين للمنتخب السعودي في شهر مارس الجاري طبقًا لأيام الفيفا والتي يسمح فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات بإقامة مباريات ودية لرفع تصنيفها الدولي.

وسيتولى يوسف عنبر تدريب الأخضر في المباراتين الوديتين والذي من المقرر إقامتهما في شهر مارس الجاري.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر إنهاء العلاقة مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي وذلك عقب الخروج من دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم آسيا على يد المنتخب الياباني.

ويذكر أن بيتزي تولى تدريب الأخضر في شهر ديسمبر من عام 2017، وقاد المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث احتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته وودع المونديال من الدور الأول.