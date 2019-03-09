يوفنتوس يختار مدربه القادم من الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

يتطلع نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية إيطالية ذكرت أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري سيرحل عن تدريب اليوفي بعد نهاية الموسم الجاري وذلك بسبب وجود خلافات في الفترة الحالية بينه وبين إدارة اليوفي برئاسة أندريا أنيلي.

واستقرت إدارة يوفنتوس على التعاقد مع جوارديولا والذي يقدم نتائج إيجابية مع فريق مانشستر سيتي حاليًا في الدوري الإنجليزي حيث يحتل الصدارة برصيد 71 نقطة وبفارق نقطة عن نادي ليفربول صاحب المركز الثاني.

ودخل أيضًا ضمن قائمة المرشحين لتدريب نادي يوفنتوس في الفترة المقبلة، المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وخسر يوفنتوس من نادي أتليتكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدفين دون رد في المباراة والتي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدينة مدريد الإسبانية.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو هدد إدارة يوفنتوس بالرحيل عن الفريق في صيف 2019، إذا لم يُتوج البيانكونيري ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام الحالي.