يومان على إيداع دعم حساب المواطن لمستفيدي الدفعة 16

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن يوم الأحد المقبل الموافق 10 مارس، وهو موعد إيداع الدعم لمستفيدي البرنامج شهريًّا.

وأكد حساب المواطن أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وتبقى يومان فقط على إيداع الدعم الخاص بالدفعة 16، فيما يشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.