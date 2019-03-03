يونايتد عسير يقيم فعالية الأمل للتوعية بمرض السرطان

المواطن - فهدالقحطاني - ابها

احتضنت قرية المفتاحة التشكيلية مساء أمس فعالية ” الأمل” والتي تهدف للتوعية والتثقيف حول مرض السرطان وأنواعه وكيفية التعايش مع المرض والتحدي لتجاوزه مستقبلا.

الفعالية كانت برعاية المستشفى السعودي الألماني بعسير وبدعم من مركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة التشكيلية وبمشاركة جمعية زهرة حيث بدأت الفعالية بآيات من القرآن الكريم ثم مقدمة تعريفية عن فريق يونايتد عسير منظم الفعالية ، عقب ذلك فقرة إنشادية عن مرض السرطان قدمتها الطفلتان رولا آل ميلس، ودانا العتيق.

تلى ذلك كلمة الجهة الراعية من قبل المستشفى السعودي الألماني قدمها الدكتور محمد السماك، حيث شهدت الفعالية كلمة تعريفية من قائدة الفريق سمية القحطاني تمثلت عن أنشطة الفريق ودوره التوعوي في البرامج والأنشطة لمواكبة رؤية المملكة 2030 م .

وفي ختام الحفل تم تقديم رسالة شكر لجميع الحاضرين و المشاركين ومن ثم شكر لرعاة وطاقم فريق يونايتد المنظم للفعالية .