١٢٠ ألف زهرة تلفت أنظار زوار مهرجان ألوان الربيع الثالث بعنيزة

المواطن - واس

لفتت سجَّادات الزهور أنظار الزوار في “مهرجان ألوان الربيع الثالث” بمحافظة عنيزة، المقام حاليًا في منتزه الملك عبدالعزيز بالمحافظة.

وأوضح مدير إدارة الحدائق والتجميل في بلدية عنيزة المهندس عبد الله شبل الشبل أن عدد السجَّادات الموجودة بالموقع أربع سجادات تحوي ما يقارب 120 ألف زهرة من نَوْعَيْ: بيتونيا وماري قولد بتسعة ألوان مختلفة موزعة على المساحة المخصصة لإقامة الفعاليات والبالغة 100 ألف متر مربع، إضافة إلى تخصيص زوايا ومساحات خضراء وجلسات عائلية وأشجار تجميلية ونافورة تحوي ٧٠ كشافًا ملونًا تمنح المكان مزيدًا من الجاذبية.

وبين الشبل أننا نقوم بتوزيع 1000 شتلة يوميًا لزوار المهرجان بالتعاون مع رابطة عنيزة الخضراء، وتفعيل مسابقة الرسومات الطبيعية للأطفال ومسابقات تشجيعية.