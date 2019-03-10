10 مباريات أمام النيجيري أحمد موسى للنهوض بالنصر

المواطن - طارق سعد

تبدأ غدًا الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي أحمد موسى، سلسلة مباريات قوامها 10، حال وصول النصر لنهائي مسابقة كأس الملك، بعد استبعاده من قائمة النصر القارية بقرار من البرتغالي روي فيتوريا.

وكان النصر قد تعاقد مع النيجيري أحمد موسى قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة شراء عقد قاربت 15 مليون جنيه إسترليني لمدة 4 سنوات.

وقدم موسى مع ناديه مستويات متفاوتة بين التألق وتراجع المستوى، في ظل معاناة والدته من المرض ثم وفاتها لاحقًا، الأمر الذي غيب موسى عن قائمة ناديه الأصفر لمدة تجاوزت شهر بسبب سفره إلى نيجيريا.

ويتعين على موسى دعم حظوظ ناديه في المسابقتين المحليتين، إذ يحتل النصر المركز الثاني خلف غريمه التقليدي الهلال بفارق 4 نقاط في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما وصل النصر إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الملك، حيث سيواجه الجيل في الرياض في 1 إبريل القادم.

وتبقى للنصر 7 جولات في دوري الأمير محمد بن سلمان، بداية من لقاء الغد عندما يحل ضيفًا على الوحدة في مكة المكرمة.