10 وظائف شاغرة في مجموعة الناغي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “تنفيذي مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأبرزت المجموعة أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت المجموعة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)