10 وظائف شاغرة للجنسين لدى مجموعة إيلاف في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. متلقي طلبات (للرجال/ مكة المكرمة).

. مديرة إيرادات الفنادق (للنساء/ جدة).

. مندوب استقبال وتوديع (عدد 8 وظائف للرجال/ المدينة المنورة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)