100 وظيفة بـ وزارة البيئة والمياه والزراعة .. التقديم عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر (100) وظيفة إدارية / فنية، على سلم الموظفين العام بالتعاقد.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن التقديم على الوظائف متاح الآن، ويستمر لمدة أسبوع من الآن.

واشترطت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المتعاقد معه ما يلي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- أن لا يقل مؤهله العلمي عما هو محدد للوظيفة المرشح عليها .

3- أن يكون حاصلاً على الترخيص المهني اللازم للفئات الوظيفية الفنية أو التخصصية .

4- ألا يكون المتعاقد معه مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى .

5- أن يكون لائق صحياً وفق لائحة اللياقة الصحية في نظام الخدمة المدنية .

6- أن يلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل مقر عمله .

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).