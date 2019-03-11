1000 قاض جزائري يرفضون الإشراف على انتخابات بوتفليقة

أعلن أكثر من ألف قاض جزائري، الاثنين، إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون اتحادًا جديدًا، بينما طالب وزير العدل القضاة بالوقوف على الحياد.

ويأتي إعلان القضاة الجزائريين عقب ساعات من عودة بوتفليقة إلى العاصمة الجزائرية قادمًا من جنيف بعد رحلة علاجية.

ويواجه بوتفليقة مظاهرات شعبية غاضبة احتجاجًا على ترشحه لفترة ولاية خامسة، وطالبت المعارضة بتأجيل الانتخابات واستقالة الحكومة والرئيس وتشكيل مجلس انتقالي يدير البلاد خلال المرحلة المقبلة.

ووعد بوتفليقة بالمزيد من الإصلاحات السياسية حالة فوزه في الانتخابات من بينها الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد عام مع التزامه بعدم الترشح فيها.