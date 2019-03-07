11500 إسترليني ثمن الطفل بالسوق السوداء في روسيا

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

ألقت السلطات الروسية القبض على سيدة بزعم بيعها لطفلة حديثة الولادة مقابل 11500 جنيه إسترليني في السوق السوداء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن هذه المرأة قامت بتسليم طفلها لزوجين غير معروفين كليًا بعد أسبوع من الولادة.

وقالت الشرطة إن الأم لثلاثة أطفال، تدعى بارنوخون رسولزان كيزي، وهي تبلغ من العمر 23 عامًا، كتبت في ذلك الوقت إيصالًا تقر فيه بأنها تلقت مبلغ مليون روبل، أي ما يعادل 11500 جنيه إسترليني.

وتم رصد كيزي عن طريق مجموعات تابعة للشرطة لمكافحة تجارة البشر، وذلك بعد إعلان تم الكشف عن صاحبته واتضح أنه يخصها.

وكانت كيزي قد حاولت في السابق بيع ابنتها الكبرى عندما كانت تبلغ من العمر حوالي عام واحد، مقابل 11500 جنيه إسترليني.

وبمواجهتها تبتلك المعلومات، اعترفت كيزي بالكامل وتم احتجازها لمدة ستة أشهر في انتظار إجراء تحقيق جنائي، بحسب الشرطة، وقد تواجه السيدة السجن لمدة 15 عامًا عقابًا لجريمتها.