12 وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري كلى مشارك (الرياض).

. مقدم طعام (الرياض).

. ممرض أول (الرياض).

. أخصائي العلاج بالأشعة (الرياض).

. مساعد ثان – طب أسنان (الرياض).

. طباخ ثان (الرياض).

. استشاري طب طوارئ بالغين (الرياض).

. استشاري عيون (الرياض).

. محلل شؤون الموظفين (الرياض).

. عامل نظافة (الرياض).

. سكرتير ثان (الرياض).

. أخصائي تصوير أشعة مقطعية (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2019م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).