13 قتيلاً في إطلاق نار داخل ملهى ليلي بالمكسيك

13 قتيلاً في إطلاق نار داخل ملهى ليلي بالمكسيك

2019/03/09
الساعة 2:03 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1835
0
طباعة
المواطن - متابعة

أطلقت عصابة مسلحة، النار داخل ملهى ليلي في المكسيك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت موقعة نحو 13 قتيلاً، وفقاً لمصادر أمنية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن 13 شخصاً قتلوا بالرصاص أثناء وجودهم بالملهى في مدينة سالامانكا، بحسب صحيفة “ميرور”.

وأصيب ما لا يقل عن 7 أشخاص جراء الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط حالة من الهلع والفوضى.

وأفادت التقارير الأولية إن المسلحين وصلوا في قافلة من الشاحنات وبدأوا في رش الرصاص على جميع الموجودين بطريقة عشوائية داخل ملهى “لا بلايا”.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم