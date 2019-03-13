13 وظيفة شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، والرياض، والخبر.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. وكيل الرعاية والخدمات (مكة المكرمة).

. وكيل الطابق التنفيذي (مكة المكرمة).

. مسؤول النظافة العامة (الرياض).

. موظف خدمات الضيوف (مكة المكرمة).

. موظف تلقي خدمة الغرف (مكة المكرمة).

. موظف تلقي طلبات خدمات التدبير المنزلي (مكة المكرمة).

. موظف موارد بشرية (مكة المكرمة).

. مشرف كهربائي- الصيانة (مكة المكرمة).

. فني تكييف- الصيانة (مكة المكرمة).

. مشرف فني- السمعية والبصرية الإلكترونية (مكة المكرمة).

. فني كهربائي- تيار منخفض (مكة المكرمة).

. موظف استقبال الصالة التنفيذية (مكة المكرمة).

. وكيل خدمة الضيوف (الخبر).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).