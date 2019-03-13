13 وظيفة شاغرة للجنسين في الاتصالات السعودية.. التقديم عبر هذا الرابط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي مشروع عام.

. مدير تصميم برامج تجربة العملاء والأداء.

. أخصائي تسويق.

. أخصائي أول تطوير الأعمال (عدد وظيفتين).

. مدير الحسابات.

. مدير إدارة العمليات.

. أخصائي التدقيق الداخلي.

. أخصائي مخاطر أول.

. أخصائي استخراج البيانات.

. أخصائي تحليل الأعمال- ضمان الإيرادات.

. محلل محاسبة أول (للنساء).

. محلل مشتريات أول.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).