14 برنامجاً إعلامياً متخصصاً تنظمها أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان في مارس

المواطن - الرياض

تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بفرعيها الرجالي والنسائي في شهر مارس مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة التي تغطي مجالات مختلفة في حقل العمل الإعلامي، وتم تصميمها لتلبية احتياجات المتدربين وسوق العمل .

وتتضمن برامج الأكاديمية لشهر مارس 14 برنامجاً تدريبياً تتعلق بمجالات التصميم والتصوير والدورات الصحفية والإدارية والعلاقات العامة.

ويقوم بالتدريب في هذه الدورات نخبة من المدربين المتخصصين في مجال العمل الإعلامي من فريق الأكاديمية المعتمد، وتحرص هيئة التدريب بالأكاديمية على تزويد المتدربين بالمهارات الإعلامية الأساسية التي يحتاجها كل من يعمل في حقل الإعلام والاتصال وفق المعايير الدولية، وتأهيلهم لسوق العمل بمهنية واحترافية.