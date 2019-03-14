14 وظيفة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالغربية

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الغربية توفر 14 وظيفة شاغرة للرجال، على بند التشغيل والصيانة، للعمل بمحافظة جدة، من حملة الشهادة المتوسطة (الكفاءة)، والثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس، وذلك وفقاً للشروط والمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس مدني (وظيفة واحدة):

– درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

2- مهندس أنظمة سلامة (وظيفة واحدة):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو ما يعادلها في ذات التخصص.

3- مهندس كهربائي (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

4- مهندس تقدير كميات (وظيفة واحدة):

– درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

5- فني شبكات حاسب آلي (وظيفة واحدة):

– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص شبكات حاسب آلي.

6- مراقب أمن وسلامة (وظيفة واحدة):

– برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية العامة.

7- حارس أمن وسلامة (وظيفتان):

– الثانوية العامة ويفضّل من لديه خبرة.

8- فني اتصالات (وظيفة واحدة):

– الشهادة الجامعية المتوسطة تخص اتصالات.

9- مركب عزل (وظيفة واحدة):

– الكفاءة مع القدرة أو ما يعادلها.

10- فني كهربائي معدات مطبخ (وظيفة واحدة):

– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص كهرباء.

11- فني إلكترونيات سمعية وبصرية (وظيفة واحدة):

– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص إلكترونيات.

12- مراقب إنشاءات (وظيفة واحدة):

– الشهادة الجامعية المتوسطة تخصص تقنية مدنية ومعمارية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأحد المقبل بتاريخ 1440/07/03هـ ولمدة أسبوع من تاريخه.

طريقة التقديم:

– في حالة توفر الشروط الذكورة أعلاه يتم تقديم الطلبات بمقر الإدارة خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى:

– محافظة جدة – معسكر القوات البرية – طريقة الملك خالد.