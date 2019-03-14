14 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 6 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، والظهران، والأحساء”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. قائد تخطيط مشروع.

. مهندس تصميم المنازل وخدمة تقييم العملاء.

. محلل مراقبة مشروع.

. أخصائي ميداني- الأنابيب الملتفة.

. مشرف ميداني- التدعيم.

. مشغل ميداني- الأنابيب الملتفة.

. أخصائي ميداني- التكسير.

. مستشار خدمات العملاء.

. مستشاري أول خدمات العملاء.

. أخصائي خدمات الموقع.

. مهندس- خدمات ميدانية.

. قائد التمويل التشغيلي.

. مدير الموارد البشرية.

. مهندس أول سلكي.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).