14 وظيفة شاغرة للجنسين في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف إدارة الأحداث.

. أخصائي وسائل الإعلام (عدد وظيفتين).

. أخصائي تحليل الأعمال.

. محلل جودة أول.

. باحث قانوني أول.

. أخصائي الخزينة.

. أخصائي قانوني.

. مشرف الخزينة.

. أخصائي تطوير أعمال (للنساء).

. محلل مشتريات أول (عدد وظيفتين).

. مشرف المشروع العام.

. مدير ضمان الجودة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)