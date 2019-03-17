1598 عملية جراحية في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن
خلال النصف الأول لعام 1440هـ

1598 عملية جراحية في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن

2019/03/17
الساعة 9:30 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حفر الباطن

أظهرت إحصائية مستشفى الملك خالد العام خلال النصف الأول من العام الجاري 1440هـ أن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل (136162) مراجعاً، و(62001) مراجع لقسم العيادات الخارجية، وتم إجراء (1598) عملية جراحية بين عمليات صغرى وكبرى وجراحة يوم واحد، فيما أجريت (7472) جلسة غسيل كلوي بمركز الأمير سلطان لأمراض الكلى.

في حين بلغ عدد المنومين (4286) مريضًا، مع تقديم (214692) وجبة غذائية، كما تم إجراء (61026) فحصاً إشعاعياً، وبلغ إجمالي الوصفات الطبية المصروفة (293887) وصفة، بالإضافة إلى فحص (397396) عينة في قسم المختبر.

وكانت الصحة في حفر الباطن استحدثت مؤخراً عيادات طوارئ إسعافية بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمة المقدمة وتقليل فترات انتظار المراجعين في أقسام الطوارئ الرئيسية، مع إعطاء الحالات الطارئة حقها في العلاج دون تأخير.

 



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