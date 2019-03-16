16 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة في شركة معادن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من رأس الخير، ومهد الذهب، ومدن آخرى.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ميكانيكي- التصميم والهندسة.

. مهندس كهرباء- التصميم والهندسة.

. رئيس الاتصالات التنفيذية.

. كابتن/ مشرف منجم.

. فني كهربائي.

. مشرف عام الصيانة الميكانيكية.

. أخصائي معادن.

. مهندس ثاني- تخطيط المناجم.

. مهندس تهوية.

. مهندس- ميكانيكي الصخور.

. مهندس ثاني- مشروع.

. مهندس ثاني- صيانة (عدد وظيفتين).

. مهندس- صيانة (عدد وظيفتين).

. مهندس أول- مشروع.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).