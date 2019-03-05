162 مستفيدة من دار الضيافة الاجتماعية بالرياض يخضعن لـ6 برامج متنوعة

المواطن - الرياض

نفذت دار الضيافة الاجتماعية للفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الفترة الماضية 6 برامج متنوعة لـ162 مستفيدة من فتياتها المشمولات بالرعاية والكادر الوظيفي العامل معهن بالتعاون مع مجموعة من الفرق التطوعية والجهات التعليمية الأخرى.

وتعرفت المستفيدات في البرنامج الأول أساسيات الحاسب الآلي الذي استمر شهراً كاملاً على أهم البرامج والأنظمة الحاسوبية وطرق استخدامها والتعامل معها كما تدربت الفتيات في البرنامج الثاني إطارات الخياطة، على أبرز الطرق والفنون لعمل إطارات الخياطة بأشكال متنوعة وأهم المواد والأدوات المستخدمة واشتمل برنامج فنون المكياج على عرض لأهم المستجدات في مجال التزيين النسائي وتسريحات الشعر مع التطبيق العملي لكافة الطرق مع المتدربات.

من جهة أخرى نفذت الدار العديد من البرامج المتزامنة مع الفعاليات العالمية مثل اليوم العالمي للسرطان وبعض البرامج الترفيهية الأخرى مثل جلسات السمر والشواء الداخلية إلى جانب إقامة حفل الزواج لإحدى الفتيات بعد تجهيزها وإعداد كل ما يخص تلك المناسبة بشكل جيد.

وقد ذكرت مديرة دار الضيافة الاجتماعية للفتيات بالرياض ابتهاج المرشد أن جميع هذه البرامج والدورات تُنفذ طوال العامض من خطة سنوية معدة مسبقاً يراعى فيها الاحتياجات النفسية والاجتماعية للفتيات والمراحل العمرية إضافةً إلى بعض البرامج الموجهة لتعديل بعض السلوكيات أو تنمية مهاراتهن وقدراتهن الفردية لديهن.