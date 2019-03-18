18 خرقًا حوثيًّا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة

المواطن - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في خروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.

وقال التحالف: إن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًّا ارتكبت 18 خرقًا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال 24 ساعة الماضية شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات على الحيس والفازة والجبلية، ونتج عن ذلك مقتل مواطن يمني وجرح آخر، بحسب “العربية”.

في السياق ذاته، كررت بريطانيا مطالبتها بانسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار، الذي اتفق عليه في ديسمبر الماضي في السويد.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، أليسون كينغ، أهمية حل الأزمة اليمنية عبر الحوار السياسي.

وقالت: “إننا نحاول تشجيع ودعم الحوار. ونعتقد أنه على الحوثيين مغادرة ميناء الحديدة، وإذا لم يحدث ذلك، فإن العمليات القتالية سوف تتجدد، وهذا خطير جدًّا على الشعب اليمني”.