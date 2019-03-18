18 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، والدمام، والأحساء”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي نجاح العملاء.

. أخصائي حقل الأسمنت.

. أخصائي دعم العمليات.

. مدير تقديم الخدمات.

. مدير الموارد البشرية.

. استشاري مساعد (عدد 4 وظائف).

. استشاري أول (عدد 3 وظائف).

. استشاري مشاريع.

. مدير العملاء.

. أخصائي ميداني – التكسير.

. فني أول ورشة عمل (عدد وظيفتين).

. مهندس- هندسة تطبيقات العملاء.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا).