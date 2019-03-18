18 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، والدمام، والظهران، والأحساء”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس برمجيات (عدد وظيفتين).

. أخصائي دعم فني.

. أخصائي ميداني (عدد وظيفتين).

. قائد المالية التشغيلية.

. مشرف ميداني- البئر.

. مشرف ميداني- الأنابيب الملفوفة.

. ميكانيكي كهربائي أول- الصيانة والإصلاح.

. مدير خدمات التوصيل.

. أخصائي أول تجاري.

. مدير مشروع.

. أخصائي ثاني العمليات- ميداني.

. ميكانيكي ثانٍ (عدد 3 وظائف).

. مدير الموارد البشرية والتوظيف.

. أخصائي ميداني- التكسير.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 مارس 2019م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)