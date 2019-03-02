183 مصابًا ووفاة في احتجاجات الجزائر

183 مصابًا ووفاة في احتجاجات الجزائر

2019/03/03
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1880
0
طباعة
المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للمصابين خلال الاحتجاجات التي جرت في أنحاء البلاد، أمس الجمعة، بلغ 183 مصابًا، فيما توفي متظاهر بأزمة قلبية.

وخرجت مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد، أمس الجمعة، احتجاجًا على سعي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (82 عامًا) الترشح لفترة رئاسية خامسة.

وكانت أغلب الاحتجاجات سلمية، إلا أن اشتباكات بين الشرطة ومحتجين نشبت في وقت متأخر من مساء الجمعة قرب القصر الرئاسي في العاصمة الجزائر، لكن الهدوء عاد ليسود العاصمة، اليوم السبت.

وبدأت المظاهرات واسعة النطاق ضد إعادة انتخاب بوتفليقة قبل أسبوع، لكن الجمعة شهدت أكبر مشاركة حتى الآن.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم