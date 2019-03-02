183 مصابًا ووفاة في احتجاجات الجزائر

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للمصابين خلال الاحتجاجات التي جرت في أنحاء البلاد، أمس الجمعة، بلغ 183 مصابًا، فيما توفي متظاهر بأزمة قلبية.

وخرجت مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد، أمس الجمعة، احتجاجًا على سعي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (82 عامًا) الترشح لفترة رئاسية خامسة.

وكانت أغلب الاحتجاجات سلمية، إلا أن اشتباكات بين الشرطة ومحتجين نشبت في وقت متأخر من مساء الجمعة قرب القصر الرئاسي في العاصمة الجزائر، لكن الهدوء عاد ليسود العاصمة، اليوم السبت.

وبدأت المظاهرات واسعة النطاق ضد إعادة انتخاب بوتفليقة قبل أسبوع، لكن الجمعة شهدت أكبر مشاركة حتى الآن.