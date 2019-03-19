19 عاماً وأهالي مخطط الفرشة ببلجرشي ينتظرون الفرج.. اضطروا لبيع أراضيهم

المواطن- عبدالعزيز محمد الغامدي- الباحة

ناشد أهالي قرية الفرشة بلدية بلجرشي وأمانة منطقة الباحة للنظر في إنهاء معاناتهم التي قاربت على العشرين عاماً، حيث إنه تم اعتماد المخطط بناءً على قرار وكيل الوزارة لتخطيط المدن بموجب القرار رقم ١٠٣٢٩ بتاريخ ٢/١٨/ ١٤٢٣هـ، وإلى الآن لم تكتمل البنى التحتية وخاصة الطرق.

ووزعت الأراضي على المواطنين عن طريق (القرعة) عام ١٤٣٤هـ أي بعد 12 عاماً من اعتماد المخطط، ولكن مع مرور السنين بدأت الأفراح تتلاشى بسبب عدم اكتمال المخطط من البنية التحتية (أو بالأصح عدم عمل طرق للأراضي سوى بنسبة ٥٪ تقريباً)، حيث إن الطرق التي فُتحت غير مهيأة للمشي والسير والتنقل، وقد رصدنا عدداً كبيراً من الأراضي يوجد بها إعلان للبيع بسبب عدم تمكن أصحابها من الوصول إليها نهائياً.

“المواطن” التقت بعدد من أصحاب المنح الذين أبدوا تذمرهم من الوضع الحالي لعقدين من الزمن دون إنجاز يذكر ولو بفتح طرق (ترابية) ليتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم حتى يتمكنوا من العمل بها وبناءها، كما ذكروا أن الجزء البسيط المسفلت والمرصف هو لأصحاب الأراضي الحاصلين على منح سامية فقط.

وتحدث أحد المتضررين قائلاً: “إنه اضطر لبيع أرضه قبل عدة سنوات للذهاب لمخططات مكتملة البنى التحتية وبها جميع الخدمات، كما بيَّن أنه يوجد عدد كبير اضطروا لعرض أراضيهم للبيع لصعوبة الوصول إليها حتى ولو (سيراً على الأقدام).

وأضاف، أنه عند استلامه للأرض ذهب لمكتب هندسي وقام بدفع ٥٠٠ ريال للمكتب ويحتفظ بأصل الإيصال لديه.