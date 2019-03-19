19 وظيفة شاغرة بمركز أرامكو الطبي في 4 مدن.. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبرود والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. صيدلي (الظهران).

. أخصائي طب الطوارئ (رأس تنورة).

. أخصائي طب الطوارئ (الأحساء).

. أخصائي طب الطوارئ (الظهران).

. أخصائي طب الطوارئ (بقيق).

. فني تخدير (الظهران).

. أخصائي عيون (الأحساء).

. أخصائي تخدير (الظهران).

. طبيب- طب الأسرة (رأس تنورة).

. أخصائي الطب الباطني (الظهران).

. أخصائي تخدير عام (الظهران).

. أخصائي نفسي بالغين (الظهران).

. أخصائي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال (الظهران).

. طبيب أطفال عام (عدد 3 وظائف/ الظهران).

. سكرتير طبي (الأحساء).

. أخصائي طب الأسرة (الظهران).

. أخصائي تغذية (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).