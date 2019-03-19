19 وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفى الهيئة الملكية بينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بينبع- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية في ينبع.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري- جراحة الصدر.

. استشاري- جراحة الأوعية الدموية.

. استشاري- أمراض الرئة.

. صيدلي إكلينيكي (للسعوديين).

. مثقف صحي للمريض والأسرة (للسعوديين).

. مدرب إكلينيكي (للسعوديين).

. أخصائي تمريض (للسعوديات).

. مساعد طبيب أسنان (للسعوديات).

. فني تفتيت حصى (للسعوديين).

. فني إمداد التعقيم (للسعوديين).

. صيدلي مسجل (للسعوديين).

. أخصائي إسعاف وطوارئ (للسعوديين).

. أخصائي علاج طبيعي (للسعوديين).

. أخصائي قانوني (للسعوديين).

. محاسب (للسعوديين).

. أخصائي بوابة إلكترونية (للسعوديين).

. مطور مواقع (للسعوديين).

. أخصائي أنظمة (للسعوديين).

. كبير مهندسي شبكات.

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).