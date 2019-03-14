192 ألف عبوة مخالفة.. حملة على مصانع عطور في الرياض تنتهي بإغلاق نصفهم!

192 ألف عبوة مخالفة.. حملة على مصانع عطور في الرياض تنتهي بإغلاق نصفهم!

2019/03/14
الساعة 2:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية على مصانع ومنافذ بيع العطور بمدينة الرياض، أدت إلى ضبط 192.398 عبوة عطر غير مدرجة لدى الهيئة و1245 كيلوغراماً مواد أولية مجهولة المصدر والتركيب.

وضبط مفتشو الهيئة خلال الحملة التي استمرت ثلاثة أسابيع 35 منفذ بيع مخالفًا من بين 110 منافذ شملتها الزيارات التفتيشية، وذلك لبيعها منتجات عطور غير مدرجة.

كما أغلق المفتشون 3 مصانع من بين 6 مصانع شملتها الحملة لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية.

وعاين مفتشو الهيئة خلال الحملة أكثر من 1900 صنف تبيّن أن من بينها 86 صنفاً مخالفاً.



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