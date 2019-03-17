192 وظيفة شاغرة للجنسين في الهيئة الملكية بينبع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بينبع- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الأكاديمية والتعليمية والتدريبية والهندسية والفنية والصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدة تخصصات؛ وذلك للعمل لدى بمقر الهيئة الملكية، وكلية ينبع الجامعية، وكلية ينبع الصناعية، ومعهد ينبع التقني، ومعهد اللغة الإنجليزية، ومستشفى الهيئة الملكية في محافظة ينبع الصناعية.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. محاضر- هندسة كيميائية.

. فني- كهرباء.

. فني- إلكترونيات.

. منسق مسح أمني.

. أخصائي دعم الشبكات والاتصالات.

. أخصائي إدارة نسخ الاحتياط.

. مدرس مدرب- تربية بدنية (للنساء).

. باحث قانوني (عدد وظيفتين).

. مصمم.

. مهندس أخصائي مشاريع الهيئة الملكية.

. إداري أرشفة.

. معلم- مكتبة وبحث.

. محاضر- إحصاء.

. منسق وقاية من الحرائق.

. محاضر- لغة إنجليزية (للنساء).

. معلم- كيمياء (عدد وظيفتين).

. محاضر- رياضيات (للنساء).

. مهندس ميكانيكي.

. محلل تقدير تكاليف.

. معلم- لغة عربية (عدد وظيفتين).

. محاضر- لغة عربية (للنساء).

. معلم- فيزياء (عدد وظيفتين).

. مهندس مواصفات.

. معلم- صفوف أولية (عدد 4 وظائف).

. محاضر- إدارة أعمال/ سلاسل الإمدادات.

. معلم- رياضيات (عدد 9 وظائف).

. مهندس مرافق.

. محاضر- لغويات/ ترجمة/ اللغويات التطبيقية (للنساء).

. معلم- حاسب آلي (عدد وظيفتين).

. معلم- تربية فنية.

. أخصائي هندسة قيمية.

. معلم- تربية بدنية (عدد وظيفتين).

. أخصائي تخطيط إرشادي.

. منسق نظافة.

. أستاذ مساعد- لغويات/ ترجمة (للنساء).

. معلم- تربية إسلامية (عدد 3 وظائف).

. محاضر- إدارة أعمال/ سلاسل الإمدادات (عدد 3 وظائف/ للنساء).

. محاضر- إدارة أعمال/ موارد بشرية (للنساء).

. مهندس إنشاءات (عدد وظيفتين).

. معلم- أحياء (عدد 3 وظائف).

. أستاذ مساعد- تقنية الهندسة الميكانيكية (عدد 6 وظائف).

. أستاذ مساعد- لغة إنجليزية (عدد وظيفتين).

. أستاذ مساعد- هندسة كيميائية (عدد 5 وظائف).

. أخصائي متابعة مشروعات.

. محاضر- لغة إنجليزية.

. معلم- لغة إنجليزية.

. أستاذ مساعد- هندسة الميكاترونيكس (عدد وظيفتين).

. محاضر- كيمياء.

. أخصائي دعم الاجهزة.

. محاضر- فيزياء.

. أستاذ مساعد- هندسة القوى الكهربائية/ طاقة متجددة (عدد وظيفتين).

. معلم- اجتماعيات (عدد وظيفتين).

. محاضر- رياضيات.

. أستاذ مساعد- هندسة الآلات الدقيقة والتحكم (عدد وظيفتين).

. أخصائي أمن معلومات (عدد وظيفتين).

. منسق مكافحة أوبئة.

. أستاذ مساعد- هندسة الإلكترونيات والاتصالات (عدد وظيفتين).

. فني- تقنية المعلومات.

. إداري عقود.

. مفتش- اتصالات.

. أستاذ مساعد- مساحة.

. مهندس/ أخصائي- كهرباء/ ميكانيكا.

. منسق أنشطة ثقافية (عدد وظيفتين).

. منسق صيانة مباني المنطقة السكنية/ الأكاديمية (عدد وظيفتين).

. أستاذ مساعد- هندسة حاسب آلي/ الأمن السبراني.

. مدرب- هندسة ميكانيكية.

. منسق أنشطة اجتماعية.

. أستاذ مساعد- هندسة حاسب آلي/ الأنظمة الرقمية.

. مدرب- هندسة ميكانيكية/ تكييف وتبريد.

. مدرب- هندسة ميكانيكية/ الاختبارات اللاإتلافية.

. مهندس نظام النقل الذكي.

. مدرب- هندسة ميكانيكية/ تشغيل معدات ثقيلة.

. محاضر- هندسة كيميائية.

. مهندس حركة مرورية.

. أستاذ مساعد- مالية/ اقتصاد/ محاسبة.

. منسق صحة بيئة.

. أخصائي تخطيط ودراسات.

. مساعد مدرب- تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية (عدد وظيفتين).

. أخصائي إدارة عقود.

. مدرب- هندسة كيميائية (عدد وظيفتين).

. مدرس مدرب- هندسة كهربائية/ آلات الدقيقة (عدد وظيفتين).

. أستاذ مساعد- إدارة أعمال/ سلاسل الإمدادات.

. منسق اتصالات أمنية.

. منسق توعية.

. مساعد إداري (عدد 9 وظائف).

. مدرب- كيمياء.

. مدرب- محاسبة.

. مراقب أنظمة أمنية.

. مدرس مدرب- هندسة/ قوى كهربائية (عدد وظيفتين).

. منسق وحدة الخدمات الإلكترونية.

. مدرب- رياضيات.

. أستاذ مساعد- إدارة مخاطر/ إدارة تأمين/ موارد بشرية (عدد وظيفتين).

. مدرب- سلاسل الإمدادات.

. رجل إطفاء أول (عدد 6 وظائف).

. مدرب- إدارة أعمال.

. مأمور مشتريات.

. منسق تطوير استثمارات صناعية.

. محلل مزايا.

. مشغل مطبعة.

. منسق استثمارات.

. محاسب أصول.

. منسق اتفاقيات (عدد وظيفتين).

. أخصائي ميزانية (عدد وظيفتين).

. رجل أمن أول (عدد 10 وظائف).

. محلل تكاليف.

. مفتش- صحة البيئة (عدد وظيفتين).

. أخصائي تطوير تكاملات صناعية.

. مساعد محاسب (عدد 3 وظائف).

. محقق.

. أخصائي درء المخاطر.

. مدخل بيانات (عدد 3 وظائف).

. منسق سلامة.

. أخصائي تأمين.

. محلل إدارة أداء (عدد وظيفتين).

. ممرضة مكافحة العدوى (للنساء).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)