2 كيلو تكشف لياقة 120 فتاة في المجاردة

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

أطلق وكيل محافظة المجاردة، ثامر بن نايف المرزوقي، في حديقة التعاون أمس المسيرة النسائية الأولى لهايكنج السعودية، بالتعاون مع بلدية محافظة المجاردة، تحت شعار “معًا نمشي بصحة”.

وشارك في الهايكنج النسائي الذي تبلغ مسافته 2 كيلومتر، أكثر من 120 امرأة من داخل المحافظة، حيث يهدف إلى تثقيف المجتمع برياضة المشي وأهميته للمحافظة على الصحة العامة والاستفادة من المرافق العامة التي هيئتها القيادة الرشيدة لراحة المجتمع.

وأوضحت المشرفة على فريق الهايكنج السعودي النسائي بمحافظة المجاردة، شريفة الشهري، أن الفعالية تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، مقدمةً شكرها للقطاعات الحكومية والأمنية التي أسهمت في تنظيم هذه الفعالية وتوفير الخدمات اللوجستية لإنجاحها.