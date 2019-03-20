20 وظيفة بمجال التمريض في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي توفر 10 وظائف تمريض لحديثي التخرج و10 وظائف لذوي الخبرة، بمسمى (أخصائي تمريض، وأخصائي تمريض أول).

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة بالرابط أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي تمريض (Nursing Specialist) (10 وظائف):

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في التمريض (لا يتشرط وجود خبرة سابقة).

2- أخصائي تمريض أول (Nursing Specialist I) (10 وظائف):

– درجة الماجستير في أي مجال متعلق بالتمريض.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا اليوم الاثنين بتاريخ 2019/03/04م وينتهي بتاريخ 2019/05/03م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أخصائي تمريض (Nursing Specialist) (10 وظائف): (اضغط هنا).

2- أخصائي تمريض أول (Nursing Specialist I) (10 وظائف): (اضغط هنا).