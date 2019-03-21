21 وظيفة شاغرة للجنسين في شركة علم بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم- المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير الحسابات (للرجال/ الرياض).

. مطور أعمال- مسجل أرضي (للرجال/ الرياض).

. مطور أعمال أول- تكامل المنتج (للنساء/ الرياض).

. مهندس مساعد ضمان الجودة (للرجال/ الرياض).

. مدير أول مشروع- تكامل المنتج (للرجال/ الرياض).

. محلل أعمال أول- تكامل المنتج (للرجال/ الرياض).

. مستشار أول تطوير الأعمال (للرجال/ الرياض).

. مهندس- جافا (للرجال/ الرياض).

. مدير مشروع (للرجال/ الرياض).

. مستشار تطوير الأعمال (للرجال/ الرياض).

. مدير حسابات أول (للرجال/ جدة).

. مدير العلاقات (للرجال/ جدة).

. مساعد مدير العلاقات (للرجال/ جدة).

. مطور الأعمال (للرجال/ جدة).

. إداري مساعد (للرجال/ جدة).

. مدير مشروع أول (للرجال/ الرياض).

. مساعد مدير- دعم مركز تشغيل الشبكات (للرجال/ الرياض).

. مستشار أول- الأمن السيبراني (للرجال/ الرياض).

. مستشار فني- الأمن السيبراني (للرجال/ الرياض).

. مدير مشروع (للرجال/ الرياض).

. مستشار مشارك- تطوير الأعمال (للرجال/ الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)