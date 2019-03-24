24 وظيفة للسعوديين على بند الوظائف المؤقتة بـ المؤسسة العامة للحبوب

المواطن - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب توفر 24 وظيفة شاغرة على بند الوظائف المؤقتة (الإدارة العامة)، لحملة الدبلوم والبكالوريوس، واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

م المسمى الوظيفي الؤهل التخصص 1 مهندس مدني

العدد (3) بكالوريوس هندسة مدنية 2 مهندس كهربائي

العدد (1) بكالوريوس هندسة كهربائية 3 مهندس ميكانيكي

العدد (3) بكالوريوس هندسة ميكانيكية 4 باحث قانوني

العدد (2) بكالوريوس قانون, أنظمة/حقوق

يفضل من لدية خبرة ويجيد اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً 5 أخصائي مساعد تقنية معلومات

العدد (1) بكالوريوس في احد تخصصات تقنية المعلومات المناسبة

خبرة خمس سنوات + إيجاده اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً (يفضل من لديه الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي) 6 أخصائي أمن معلومات مساعد

العدد (1) بكالوريوس الحاسب الجنائي وامن المعلومات, الأمن السيبراني والتحري الرقمي, الحوسبة التطبيقية مسار الأمن السيبراني, تقنية المعلومات مسار الأمن السيبراني

خبرة سنتان + إيجاده اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً) يفضل من لديه إحدى الشهادات: CCNA , CCNP , Security+ , CEH ,ISSEP,CISSP,CISA,CCSP,SSCP,CCNA Security ) 7 فني دعم شبكات

العدد (1) بكالوريوس شبكات الحاسب, شبكات الحاسب والاتصالات, هندسة الحاسب الالي والشبكات, هندسة شبكات, هندسة وامن الشبكات

خبرة خمس سنوات+ إيجاده اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً (يفضل من لدية شهادة: CCNP أو CCIE ) 8 محاسب

العدد (2) بكالوريوس محاسبة / ادارة مالية 9 اخصائي مشتريات

العدد (1) بكالوريوس محاسبة, تسويق, إدارة أعمال

يفضل إيجاده اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً 10 أخصائي شؤون حبوب

العدد (2) بكالوريوس محاسبة / ادارة مالية, إدارة أعمال

يفضل إيجاده اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً 11 سكرتير

العدد (1) دبلــوم ادارة مكتبية

دبلوم مدته سنتان ونصف (يفضل إيجاده اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً) 12 فني تحكم الي

العدد (1) دبلــوم تحكم الي

دبلوم مدته سنتان ونصف + خبره خمس سنوات (يفضل إيجاده اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً) 13 مأمور وثائق مالية

العدد (2) دبلــوم محاسبة

دبلوم مدته سنتان ونصف 14 باحث اقتصادي

العدد (1) بكالوريوس ادرة صناعية, ادارة سلسلة الامداد, التحليل الاقتصادي, التجارة الدولية 15 اداري قواعد بيانات

العدد (1) بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية, تحليل الأعمال , إدارة البيانات الضخمة , اقتصاد كلي , تحليل كمي 16 مأمور (تحويل)

العدد (1) دبلــوم ادارة مكتبية

دبلوم مدته سنتان ونصف

الطلبات:

• صورة من الهوية الوطنية.

• صورة من المؤهل.

• صورة من السجل الأكاديمي.

• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد. *(لن ينظر في أي طلب لم تستوفَ الوثائق المطلوب إرفاقها).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم غداً الإثنين بتاريخ 2019/03/04م وينتهي بنهاية يوم الأحد بتاريخ 2019/03/10م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).