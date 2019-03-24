24 وظيفة للسعوديين على بند الوظائف المؤقتة بـ المؤسسة العامة للحبوب

المواطن - الرياض
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب توفر 24 وظيفة شاغرة على بند الوظائف المؤقتة (الإدارة العامة)، لحملة الدبلوم والبكالوريوس، واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.
الوظائف:
|
م
|
المسمى الوظيفي
|
الؤهل
|
التخصص
|
1
|
مهندس مدني
|
بكالوريوس
|
هندسة مدنية
|
2
|
مهندس كهربائي
|
بكالوريوس
|
هندسة كهربائية
|
3
|
مهندس ميكانيكي
|
بكالوريوس
|
هندسة ميكانيكية
|
4
|
باحث قانوني
|
بكالوريوس
|
قانون, أنظمة/حقوق
|
5
|
أخصائي مساعد تقنية معلومات
|
بكالوريوس
|
في احد تخصصات تقنية المعلومات المناسبة
|
6
|
أخصائي أمن معلومات مساعد
|
بكالوريوس
|
الحاسب الجنائي وامن المعلومات, الأمن السيبراني والتحري الرقمي, الحوسبة التطبيقية مسار الأمن السيبراني, تقنية المعلومات مسار الأمن السيبراني
|
7
|
فني دعم شبكات
|
بكالوريوس
|
شبكات الحاسب, شبكات الحاسب والاتصالات, هندسة الحاسب الالي والشبكات, هندسة شبكات, هندسة وامن الشبكات
|
8
|
محاسب
|
بكالوريوس
|
محاسبة / ادارة مالية
|
9
|
اخصائي مشتريات
|
بكالوريوس
|
محاسبة, تسويق, إدارة أعمال
|
10
|
أخصائي شؤون حبوب
|
بكالوريوس
|
محاسبة / ادارة مالية, إدارة أعمال
|
11
|
سكرتير
|
دبلــوم
|
ادارة مكتبية
|
12
|
فني تحكم الي
|
دبلــوم
|
تحكم الي
|
13
|
مأمور وثائق مالية
|
دبلــوم
|
محاسبة
|
14
|
باحث اقتصادي
|
بكالوريوس
|
ادرة صناعية, ادارة سلسلة الامداد, التحليل الاقتصادي, التجارة الدولية
|
15
|
اداري قواعد بيانات
|
بكالوريوس
|
نظم المعلومات الإدارية, تحليل الأعمال , إدارة البيانات الضخمة , اقتصاد كلي , تحليل كمي
|
16
|
مأمور (تحويل)
|
دبلــوم
|
ادارة مكتبية
الطلبات:
• صورة من الهوية الوطنية.
• صورة من المؤهل.
• صورة من السجل الأكاديمي.
• صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد. *(لن ينظر في أي طلب لم تستوفَ الوثائق المطلوب إرفاقها).
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم غداً الإثنين بتاريخ 2019/03/04م وينتهي بنهاية يوم الأحد بتاريخ 2019/03/10م.
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).