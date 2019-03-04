250 لاعباً من 13 منتخبًا ببطولة التدريب التقني لكرة القدم في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تستضيف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير فعاليات البطولة الرياضية لكرة القدم لعام 2019 تحت رعاية محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بمشاركة 13 منتخبا رياضيا تمثل مناطق المملكة .

ويشارك في البطولة أكثر من 250 لاعباً من مختلف الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمملكة، حيث رصدت جوائز قيمة للفرق الفائزة بالبطولة واللاعبين المميزين.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير الدكتور عبدالله آل مرزوق إن الإدارة أنهت كافة الترتيبات وتكوين اللجان التنظيمية للبطولة وسكن الوفود، مشيرا إلى أن الدور التمهيدي للبطولة سوف يقام على ملعب الكلية التقنية بخميس مشيط وسيكون دور الأربعة والنهائي على ملعب نادي ضمك الرياضي، حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة لرياضة بعسير لتحكيم فعاليات البطولة كما تم التنسيق مع عدد من الجهات لإنجاح فعاليات البطولة بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد.

وأعرب الدكتور المرزوق عن عظيم شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة على الدعم الكبير المادي والمعنوي الذي تلقاه البطولة، مؤكدًا نجاحها بتعاون الجميع، مشيرًا إلى أن تأثيرها الإيجابي على العملية التدريبية، والتي تهدف إلى تعارف الشباب في كافة المناطق وصقل مواهبهم واكتشافها بما يعود عليهم بالنفع، كما قدم شكره لجميع اللجان العاملة في البطولة من إدارة الأنشطة بالمؤسسة ومن اللجان التنظيمية الميدانية المستضيفة للبطولة .